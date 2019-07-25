Kan davası cinayetinin zanlıları Adana’ya getirildi

Adana’da kan davası nedeniyle özel güvenlik görevlisini öldürdüğü ileri sürülen zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen zanlı, Adana polisinin Şanlıurfa’da yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde 23 Temmuz akşamı meydana geldi. İddiaya göre, 39 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol aracını park etti. Erol, aracından çıkamadan koşarak gelen bir kişi arabanın ön camından içeri defalarca ateş etti. Olayı gerçekleştiren şahıs koşarak olay yerinden kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin kimin işlediğini araştırmaya başladı. Polis olaydan kısa bir süre sonra cinayetin kan davasından dolayı işlendiğini, tabancayı E.G.’nin kullandığını, A.G. isimli şahsın da ona gözcülük yaptığını ve zanlıların olaydan hemen sonra Şanlıurfa’ya kaçtıklarını belirledi. Polis, Şanlıurfa’ya bir ekip çıkartarak zanlıların kaldığı eve baskın düzenledi. Yapılan baskında iki zanlı da yakalandı. Zanlılar Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası Adana’ya getirildi. Zanlılardan gözcülük yapan A.G.’nin Ankara’da kan davalılarına pusu kurdukları sırada 2 polisin şehit edilmesi olayına karıştığı öne sürüldü.