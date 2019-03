Kan bağışında Türkiye rekoru Manisa’da kırıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki “Salihli Sana Kanım Feda” kan bağış kampanyası kapsamında 9 okulda gerçekleştirilen ve gün boyu devam eden kampanyada toplam bin 477 ünite kan toplanıp, Türkiye’de Milli Eğitim Müdürlükleri bazında bir günde en fazla kan toplanarak rekor kırıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi tarafından yürütülen “Manisa Sana Kanım Feda Projesi” kapsamında Salihli’de bulunan Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, Milli Egemenlik Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve 50.Yıl Ortaokulu Spor Salonu, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı, Sart Mahmut ve Kudret Demir Ortaokulu ile Fahriye Hanım ve Akaydın İlkokulu olmak üzere 9 noktada kan bağış kampanyası düzenlendi. Şenlik havasındaki kampanyada başta ilçe protokolü olmak üzere esnaf, veliler ve öğrenciler destek vererek toplam bin 477 ünite kan toplandı. Bir günde toplanan bin 477 ünite kan ile Salihli, daha önce Eskişehir’de toplanan 935 ünite kanı geçip, Milli Eğitim Müdürlükleri bazındaki Türkiye rekorunu kırdı.

“Eskişehir’i geçip Türkiye rekorunu kırdık”

“Salihli Sana Kanım Feda” kan bağış kampanyasında 18 yaşını doldurduktan sonra ilk kez kan bağışında bulunan Semih Sevinçer, “Canımız çok tatlı olmasına rağmen kanımızı verdik. İnşallah hayırlara vesile olur” derken, Talha Bakır ise “İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onlara yardımcı olabilmek adına kan bağışında bulunduk. İnşallah hayırlı yerlere gider, bütün temennimiz budur” dedi. Kan bağışında bulunan velilerden Gökmen Yavuz, kan bağışında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Türkiye rekorunun kırılması adına öğrencilerin sokak sokak, esnaf esnaf, tek tek gezdiğini belirten öğrenci velilerinden Cennet Koparan, “Kan bağışında bulunulması için herkesi ikna ettiler. Telefon numaralarını alıp, gelmeyenleri gün içerisinde tek tek aradılar. Elimizden gelen mücadeleyi sarf ettik ve bunun da meyvesini topladık. Şu an Allah’ın izniyle Eskişehir’i geçip Türkiye rekorunu kırdık. Bu bizim için çok güzel bir amaç, gelecek nesillerimiz için çok güzel bir hedef oldu. İsteriz ki bundan sonraki kan bağışlarımız daha çok rekor kırsın, daha çok bağışçımız olsun. Bizim hedefimiz, çabamız bu. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmak istiyoruz. Kana ihtiyaç olan herkes için bu bir amaç olsun istiyoruz” diye konuştu. Kan bağışı konusunda öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinde çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Yasemin Doğan, “Ayrıca medyanın her türlüsünü kullanıp, kan bağışını duyurmaya çalışıp, elimizden geleni yaptık. Fazlasıyla da bunun ürününü alıp, rekorumuzu kırdık. Şimdi çocuklarımız bu heyecanla daha fazlasını yapmak istiyorlar. Çünkü bir kan 3 can deyip, kan bağışının önemini herkese duyurmak istiyoruz. Kızılay’ın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Rekorun kırılması için mücadele ettik”

Öğrenciler adına konuşan Büşra Su, kan bağışlarının insanlar için çok önemli olduğunu belirterek, “Çünkü bir insanın kana ihtiyacı olduğu zaman insanlar, onlar için çok önemli kaynaklardır” dedi. Geçen yıl elde edemedikleri rekoru bu yıl kırdıklarını belirten Su “Çok mutluyuz, çünkü Salihli’de bu rekorun kırılması için hepimiz savaştık. İnsanlarımızın buraya gelip, kan vermesi için mücadele ettik. Buda insanlar adına mutlu bir gündür. Bizde burada görevli olduğumuz için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Salihli örnek bir çalışmaya imza attı”

Geçen yıl başlayan ve bu yıl devam eden, önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan projenin sosyal bir proje olduğunu ve önem arz etmekte olduğunu belirten Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Necmettin Okumuş, “İnşallah bu sosyal projemizi Manisa genelinde tüm halkımıza yayıp, toplanan kan bağış miktarını artıracağız” dedi. Salihli’nin örnek olduğunu söyleyen Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök “Salihli Kaymakamımızın önderliğinde ve liderliğinde ’Salihli Sana Kanım Feda’ kan bağışı kampanyasında okullardaki kan bağışı rekoru bugün kırılıyor. Salihli’de yaptığımız örnek bu çalışmayı diğer il ve ilçelerimizde düzenlemek istiyoruz. Öncelikle Salihli’deki vatandaşlarımıza, bağışçılarımıza, gönüllülere ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Salihli’deki birlikteliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Manisa Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “Öğrenciler kan bağışı için analarını ve babalarını getirmişler. Bu işe öyle güzel organizasyon olmuşlar ki Salihli’nin okullarının 9 lokasyondaki kan bağışı, örnek bir çalışma olmuştur. Rekor düzeydedir. Böyle yönetici kadrolar olduğu sürece Kızılay’ın sırtı yere gelmez ve çok güzel kan toplarız” dedi.

“Salihli’de bir rekor gerçekleştirdik”

Salihli’de rekor kırıldığını belirten Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, “Bugün Salihli’de bir rekor gerçekleştirdik. Bu bir Türkiye rekorudur. Bu kan vermenin ötesinde ilçede nasıl birlik ve beraberlik halinde bir organizasyon yapılır, öğrencisinden öğretmenine, çok güzel çalışmalar yaptılar bunu gördük. Hatta tüm sağlık çalışanlarımız buna dahil oldu. Kızılay Kan Merkezimizde o kadar organize oldu ki İzmir başta olmak üzere Antep ve Elazığ ile diğer il ve ilçelerden elemanlar getirerek 9 noktada kan alma noktaları oluşturdu. Vatandaşımız da kan bağışına büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerimiz de birbirleriyle yarışırcasına ev ev dolaşarak bu kampanyayı duyurdular. Bu bağış sadece Salihli ile kalmadı, diğer ilçelerden de gönüllülerimiz kan vermek için bu organizasyona katıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir daha olursa Salihli inanıyorum ki 3 bin sayılarına çok rahat ulaşacak” diye konuştu.