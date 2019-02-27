Kan bağışına duyarsız kalmadılar

Ordu’da, okullarda kurulan kan bağışı noktalarına, öğrencilerin sayesinde yoğun bir katılım sağlanıyor.

Türk Kızılayı Ordu Şubesi ve Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokol kapsamında, okullardaki kan bağışı çalışmaları sürüyor. Öğrencilerin de yardımlarının bulunduğu kan bağışına veliler ve öğretmenler yoğun katılım sağlıyor. Öğrencilerin, ailelerini ve yakınları kan bağışında bulunmaya ikna ettiği çalışma sonucu hem bağışçı sayısı yükseliyor hem de öğrencilerdeki kan bağışlama bilinci artıyor.

Bu kapsamda Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu binasında kurulan kan bağışlama yerlerine öğrenci velileri, çevredekiler, vatandaşlar ve okul öğretmenleri ile idarecileri destek veriyor. Okulun Müdür Yardımcısı Leyla Yıldırım, Türk Kızılayı’nın çalışmalarını yakından takip ederek desteklediklerini belirtti. Öğrencilerin sayesinde davet edilen velilerin ve vatandaşların yoğun bir katılım sağladığını ifade eden Yıldırım, “Çocuk merkezinden hareket ettik, öğrencilerimiz çalıştılar. İkna kabiliyetlerini kullanarak, velilerini, büyüklerini ve komşularını kan bağışına davet ettiler. Bunun sonucunda kendilerinde de bir farkındalık oluştu, yaşları 18 olduktan sonra kan bağışında bulunacaklarını söylüyorlar. Eğitimci olarak bizim asıl hedef noktamız da bu. Çocuğun bu bilinci kazanarak, geleceğin gönüllü kan bağışçılarından biri olmasını umut ediyoruz. Hedef sayımız yaklaşık 200 gönüllümüzün kan bağışında bulunması. Yıllardır aile ortamının kurulu olduğu okulumuzda velilerimizle birlikte böylesine yararlı bir faaliyeti sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Türk Kızılayı Ordu Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu ise insanların yoğun bir katılım gösterdiğini belirterek, “Sürekli olarak düzenli kan bağış çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde okullarda kan bağışı çalışmalarımıza başladık. Bu çerçevede Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulunda da çok güzel bir çalışma yapılıyor. Sabahtan itibaren yoğun bir katılım var. Okul yöneticilerimizin yanı sıra en asıl emeği geçen öğrencilerimize bütün kan ihtiyacı olanlar adına teşekkür ediyoruz. Şimdilik 200’den fazla geri dönüş var, inşallah gün içerisinde bu sayıya ulaşacağız” ifadelerini kullandı.