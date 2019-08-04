Kan Bağışı etkinliği 5-9 Ağustos’ta

Adapazarı Belediyesi, Adapazarı Kaymakamlığı ve Kızılay Sakarya Şubesi ortaklığı ile 5-9 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park Karşısında Kan Bağışı etkinliği düzenlenecek.

Adapazarı Belediyesi, Adapazarı Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı Sakarya Şubesinin ülkemizdeki kan talebini karşılamaya yardımcı olmak ve vatandaşlara kan bağışı bilincini kazandırmak amacıyla düzenleyeceği kan bağışı kampanyası 5 gün devam edecek. Etkinliğe Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu katılacak.

Kan Bağışı etkinliği ile ilgili yapılan açıklamada tüm vatandaşlar davet edilirken, “Kan; herkesin her zaman ihtiyaç duyabileceği en temel yaşam kaynağımız. Bağışta bulunabileceğimiz kan ile bir hayat kurtarabiliriz. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimizin ya da en yakınımızın ihtiyacı olabilir. 5-9 Ağustos tarihleri arasında Adapazarı Atatürk Bulvarı Şemsiyeli Park Karşısında bir kan bağışı etkinliği düzenleyeceğiz.Gerçekleştireceğimiz etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.