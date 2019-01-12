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Kan bağışı çağrısına vatandaşlardan yoğun ilgi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından kan bağışlarında artış yaşandı- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:"Çağrımızdan hemen sonra 9 bin 214 vatandaş kan bağışı yaptı. Dün (cuma günü) ise bu sayı daha da artarak 10 bin 965 ünite kana ulaştı. Böylece günlük kan bağış rakamları normal seviyeye çıkmaya başladı""Kritik stok seviyemiz olan 60 bin ünite kanın tamamlanması için vatandaşlarımızdan uzun bir süre daha kan bağışına hassasiyet göstermelerini bekliyoruz"

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
Kan bağışı çağrısına vatandaşlardan yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının hemen ardından kan bağışlarında artış yaşandığı bildirildi.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, Kınık'ın, sosyal medya hesaplarından yaptığı kan bağışı çağrısına tüm Türkiye'den yanıt geldiği belirtildi.

Çağrının hemen sonrasında bağışlarda önemli artış yaşandığı aktarılan açıklamada, tedavi bekleyen hastaların kan ihtiyacının karşılanması, kan stoklarının tamamlanması için bu hassasiyetin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin her yerindeki Kızılay kan bağış noktaları ve ekiplerine ulaşan vatandaşların 9 bin 214 ünite kan bağışında bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu sayede ülke genelindeki yüzlerce hastanede tedavi gören binlerce hastanın kan ihtiyacının karşılandığı aktarıldı.

- "Bu hızla gidersek stoklarımızı normal seviyelere çıkaracağımızı umuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kınık, kan bağışı çağrısını duyup hızla harekete geçen vatandaşlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Çağrımızdan hemen sonra 9 bin 214 vatandaş kan bağışı yaptı. Dün (cuma günü) ise bu sayı daha da artarak 10 bin 965 ünite kana ulaştı. Böylece günlük kan bağış rakamları normal seviyeye çıkmaya başladı. Ama kritik stok seviyemiz olan 60 bin ünite kanın tamamlanması için vatandaşlarımızdan uzun bir süre daha kan bağışına hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Çünkü bir taraftan kan bağışı alınırken diğer taraftan tedavileri devam eden hastalara kan sevkıyatı kesintisiz sürüyor. Ekiplerimiz her gün yaklaşık 300 ayrı noktada kan bağışı alıyor. Kan stoklarını tamamlamak, bunun haricinde hastanelerin talebi olan kanları hızla sevk etmek için büyük çaba gösteriyor. Bu çabaya destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hızla gidersek bir müddet sonra kan stoklarımızı normal seviyelere çıkaracağımızı umuyorum."

Açıklamada, Kızılay'ın ülke genelindeki kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış noktalarının güncel adreslerine "kanver.org" sitesinden ulaşabileceği hatırlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:41
  1. kan bağışı
  2. kan bağışı çağrısı
  3. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

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