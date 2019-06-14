Kan bağışçılarına ödül

Çorum’da Dünya Kan Bağışı Günü etkinlikleri kapsamında en fazla kan bağışında bulunan gönüllüler ödüllendirildi.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nde düzenlenen törende 5 gönüllüye altın madalya, 28 gönüllüye gümüş madalya, 300 gönüllüye ise bronz madalya verildi. Gönüllü kan bağışçılarına madalyalarını Vali Mustafa Çiftçi verdi.

Törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Kızılay tarafından 35 bağışta bulunanlara altın, 25 bağışta bulunanlara gümüş, 15 kez bağışta bulunanlara ise bronz madalya verildiğini hatırlattı.

Çorum’da günlük 60 ila 65 ünite kan ihtiyacının olduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi, “Yapılamayan tek ilaç olduğu için kanında tek kaynağı insan. Ancak bu ihtiyacı sadece insanlardan karşılama imkanımız var. Onun için vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Bu ihtiyacı karşılamak için merkezimiz var. Kan verdiğimiz zaman ilk önce sağlığımız açısından faydası var. İkincisi bizim inancımız “insanların en hayırlısının başkalarına faydalı olduğunu öğütlüyor”. Üçüncüsü her bağışlanan kandan sonra doğaya fidan dikiliyor. Doğaya faydamız var. Onun için sağlığı yerinde olan herkesi Kızılay’a kan vermeye davet ediyorum” dedi.