"Kan ağlayan Yemen için 90 bin camide yardım topluyoruz"

MARDİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün Yemen kan ağlıyor. İnsanlar, çocuklar ölüyor. 11 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Kan ağlayan Yemen için cuma namazından sonra ülkemiz genelinde 90 bin camide yardım topluyoruz. Bütün milletimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum." dedi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Prof. Dr. Erbaş, beraberinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve İl Müftüsü İsmail Çiçek ile geldiği merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde cuma namazını kıldırıp vaaz verdi. Erbaş vaazında, İslam'ın barış, kardeşlik, huzur demek olduğunu belirterek, Allah'ın bütün insanlığı barışa çağırdığını söyledi.

Selam vermenin önemine değinen Erbaş, "Bizler sevgi medeniyetinin çocuklarıyız." diye konuştu.

"Ecdadımız fethetmek için gittiği yerleri önce gönüller fethederek gerçekleştirmiştir. Nerede bir zulüm, huzursuzluk var, oralara giderek oradaki huzursuzluğu ortadan kaldırmak, orada mazlumlara zulmeden zalimlerin zulmüne engel olarak bu fetihleri gerçekleştirmiştir. Ve gittiği her yere kervanlarını dolu götürmüş, boş getirmiştir. Kervanlarında gittiği yerlerdeki zulme nasıl engel olurum, açları nasıl doyururum, yoksulları nasıl yoksulluktan kurtarırım amacıyla hep gitmiş ve o insanların kültürüne, inancına, mezhebine, hiçbir farklılığına dokunmadan bunları gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullanan Erbaş, tarihin bunun örnekleriyle dolu olduğunu vurguladı.

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bugün bakıyoruz ki sömürgeciler gittikleri yeri hep sömürmek için gitmişler, fitne, tefrika yaymışlar ve oralara hakim olmuşlar, 150 seneden bu yana İslam dünyasında fitne ve tefrika çıkararak emellerine ulaşmaya çalışmışlardır. Dün Irak'ta büyük bir fitne çıkardılar ve 1 milyon Iraklı kardeşimizi, Müslüman kardeşimizi hangi mezhepten, hangi inançtan olursa olsun yerlerinden, yurtlarından etmişler ve onlara Anadolu toprakları, sizler, hepimiz ensar olmuşuz. Suriye'den 4 milyon kardeşimiz yerinden, yuvasından olmuş ve bizler onlara ensar olmuşuz. İşte bugün Yemen'de 30 milyon Yemenli kardeşimizi çeşitli fitnelerle, tefrikalarla birbirine düşürmüşler ve 11 milyon insan şu anda açlıktan, susuzluktan, hastalıktan ölümle yüz yüze bırakılmış durumda."

- "Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir"

Erbaş, tüm bunların insanlığa ders olması gerektiğini ifade ederek, "Sarılalım birbirimize, birbirimizi sevelim. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim. Mezheplerimizin farklılığını zenginlik olarak görelim. Dilimizin, rengimizin, ırkımızın farklılığını zenginlik olarak görelim buyuruyor Rabb'imiz." ifadelerini kullandı.

Müminlerin kardeş olduğuna işaret eden Erbaş, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Dolayısıyla sakın ha, şeytanın hilelerine kanmayın, aldanmayın. Eğer fitne çıkarıp bizim farklılıklarımızı aramızda birtakım ayrılıklara sebep olacak şekilde propagandalar yapanlar olursa sakın onlara aldanmayalım. Suriye, Irak, Yemen bize ders olsun." şeklinde konuştu.

Erbaş, Allah'tan birlik ve beraberliğin devam etmesini diledi.

- "Bütün milletimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum"

Erbaş, cami çıkışında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için "Yemen'e Sessiz Kalma" adıyla başlatılan kampanyaya nakdi yardım ve SMS desteği sundu.

Gazetecilere açıklama yapan Erbaş, İslam inancında ibadetin sadece namaz kılmak ve oruç tutmaktan ibaret olmadığını dile getirerek, mali ibadetin de bulunduğunu söyledi.

Erbaş zekat, fitre, sadaka verme ile yardım yapma, fakir fukara insanlara, zorda kalmışları elden gelen her türlü gayreti göstererek bu zorluktan sıkıntıdan kurtarmanın da ibadet olarak değerlendirildiğine dikkati çekerek, zaman zaman Müslümanların, İslam dünyasının çeşitli yerlerinde sıkıntı yaşadığını hatırlattı.

"Suriye, Irak, Filistin, Myanmar, Arakan ve Doğu Türkistan'da ve belli yerlerde fitne ve tefrikadan dolayı sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz var. Bugün Yemen kan ağlıyor. Yemen'de iç savaş, fitne, tefrika var. Bu yüzden insanlar, çocuklar ölüyor. 11 milyon insan şu anda açlıkla mücadele ediyor. Ölümle karşı karşıya kalmış durumda." ifadelerini kullanan Erbaş, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, her zaman ensar olma vasfını üzerinde taşıyan Müslümanların yaşadığı yer Elhamdülillah. Nasıl ki Suriye, Irak ve diğer yerlerden gelen kardeşlerimize ensar olmuşsak bugün de kan ağlayan Yemen için cuma namazından sonra ülkemiz genelinde 90 bin camide yardım topluyoruz. Bütün milletimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. 'YEMEN' yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 lira yardımda bulunmuş oluyoruz. Allah kabul etsin diyoruz. Ne kadar insanlara yardım edersek Rabb'imiz bu millete, vatanımıza daha çok yardım ediyor."







