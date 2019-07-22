Kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü
Çorum’un Sungurlu ilçesinde manevra yapan kamyonun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:02
Çorum’un Sungurlu ilçesinde manevra yapan kamyonun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Alembeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy içinde manevra yapan bir kamyon H.Ç. ( 81) adlı şahsa çarptı. Ağır yaralanan şahıs Çorum’da özel bir hastaneye sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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