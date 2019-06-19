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Kamyonun çarptığı triatlon sporcusu hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bisikletiyle gezintiye çıkan bir triatlon sporcusuna kamyon çarptı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:37
Kamyonun çarptığı triatlon sporcusu hayatını kaybetti

Kuşadası’nda bisikletiyle gezintiye çıkan bir triatlon sporcusuna kamyon çarptı. Kazada triatlon sporcusu hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Yaylaköy’de meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle gezintiye çıkan Cumhur Okan (58) isimli bir triatlon sporcusuna Kuşadası-Söke karayolunda seyir halinde olan Murat G. Yönetimindeki 09 JY 168 plakalı bir kamyon çarptı. Kaza sonucu bisikletinden düşüp yol kenarındaki kanala düşen triatlon sporcusu Cumhur Okan 112 acil servis ekipleri tarafından ambülansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Cumhur Okan’ın bisiklet sporuyla yakından ilgilendiği ve birçok triatlon yarışmasına katıldığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat G. Gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 07:37
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