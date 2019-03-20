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Kamyonun çarptığı Gülsüm nine hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonun çarptığı 75 yaşındaki Gülsüm nine hastanede hayatını kaybetti.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:09
Kamyonun çarptığı Gülsüm nine hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonun çarptığı 75 yaşındaki Gülsüm nine hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Manavgat-Sarılar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptığı sırada kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Gülsüm Belen’e, geri manevra yapan M.D.’nin kullandığı 07 MLA 71 plakalı kamyonet çarptı.


Kamyonetin çarpması sonucunda ağır yaralanan Gülsüm Belen, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:09
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