Kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Diyarbakır’da annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.28 Mart 2019 Perşembe 12:29
Diyarbakır’da annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
Kaza, önceki gün Seyrantepe Köprülü Kavşağı bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, anne 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada aracın hareket etmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Annesi tarafından kamyonun altından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı şehir polis kamerasına yansıdı.
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