Kamyonlara dadanan akü hırsızı kardeşler yakalandı

Kocaeli’de 2 ay içerisinde park halindeki 6 kamyondan 12 adet akü çalan 2 kardeş, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 11 Nisan- 7 Haziran tarihleri arasında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1, İzmit ilçesinde 1, Başiskele ilçesine 2, Derince ilçesinde 2 olmak üzere toplam park halindeki 6 kamyondan 12 adet akü çalındı. Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik incelemelerde 6 kamyondan da akülerin aynı şahıslar tarağından çalındığı tespit edildi. İncelemelerini derinleştiren ekipler, aküleri çalan şahısların E.Y. (23) ve M.Y. (25) isimli kardeşler olduğunu belirledi.

İstanbul’da yakalandılar

Şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, E.Y. ve M.Y.’nin İstanbul’un Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki adreslerini tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda E.Y. ve M.Y. isimli kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların çaldıkları aküleri hurdacıya sattıkları belirlenirken, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen E.Y. ve M.Y.’nin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.