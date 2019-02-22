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Kamyonla atık boşaltmaya soruşturma

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü köyünde çevreye kamyonla atık boşalttığı tespit edilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:06
Kamyonla atık boşaltmaya soruşturma

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü köyünde çevreye kamyonla atık boşalttığı tespit edilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.


Olay, 14 Şubat tarihinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların boş araziye kamyonla çevreye kötü koku yayan atık boşaltıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis, yaptığı araştırmada arazide toplam 750 kilogram ağırlıkta 30 adet çuvalın içerisine konulmuş kil ya da çimentoya benzeyen bir madde buldu.


Bulunan atık maddelerden Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla incelenmek üzere numune alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmalar neticesinde olay yerine atık madde boşaltıp uzaklaşan kamyonun sahibinin S.C, sürücüsünün de B.D. olduğu tespit edildi. S.C. ve B.D’nin Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşadıkları öğrenilirken, atık madde boşaltan kişilerin ifadeleri Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla adreslerinde alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:06
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