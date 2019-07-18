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Kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti

Trabzon’un Çaykara ilçesi Uzungöl yolu üzerinde kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
Kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti

Trabzon’un Çaykara ilçesi Uzungöl yolu üzerinde kamyonetten ot boşaltırken dengesini kaybeden şahıs dereye düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Dursun Özen yönetimindeki ot yüklü kamyonet, Uzungöl yolu Alçak köprü Köseli Mahallesi yol ayırımında dere kenarında durdu. Kamyonetin üzerine çıkan Özen, ot boşaltırken dengesini kaybederek dereye düştü. Yoldan geçenler tarafından dereden çıkartılan Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
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