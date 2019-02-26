Kamyonette bırakılan yavru köpek kurtarıldı Adana'da, bir kamyonette bırakılan yavru köpek, sahibinin olay yerine gelmesinin ardından aracın kapısı açılarak kurtarıldı. Yaklaşık 4 saattir araçta olduğu belirlenen yavru köpek, sahibi tarafından alınarak eve götürüldü

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir kamyonetten yavru köpek sesi duyan vatandaşlar durumu mahalle bekçilerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette yaptıkları kontrollerde, şoför koltuğunda duran yavru köpeğin inlediğini görünce durumu araç üzerinde bulunan numarayı arayarak sahibine bildirdi. Yaklaşık yarım saat süren beklemenin ardından olay yerine gelen ve ismi belirtilmeyen kişi, aracın kapsını açarak yavru köpeği sakinleştirdi. AA'nın haberine göre; yaklaşık 4 saattir araçta olduğu belirlenen yavru köpek, sahibi tarafından alınarak eve götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.