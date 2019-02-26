0553 313 94 23

Kamyonette bırakılan yavru köpek kurtarıldı

Adana'da, bir kamyonette bırakılan yavru köpek, sahibinin olay yerine gelmesinin ardından aracın kapısı açılarak kurtarıldı. Yaklaşık 4 saattir araçta olduğu belirlenen yavru köpek, sahibi tarafından alınarak eve götürüldü

26 Şubat 2019 Salı 07:12
Kamyonette bırakılan yavru köpek kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir kamyonetten yavru köpek sesi duyan vatandaşlar durumu mahalle bekçilerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonette yaptıkları kontrollerde, şoför koltuğunda duran yavru köpeğin inlediğini görünce durumu araç üzerinde bulunan numarayı arayarak sahibine bildirdi.

Yaklaşık yarım saat süren beklemenin ardından olay yerine gelen ve ismi belirtilmeyen kişi, aracın kapsını açarak yavru köpeği sakinleştirdi.

AA'nın haberine göre; yaklaşık 4 saattir araçta olduğu belirlenen yavru köpek, sahibi tarafından alınarak eve götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 07:25
  1. adana
  2. polis
  3. olay yeri
  4. kurtarıldı
  5. yavru köpek
  6. kamyonette bırakılan yavru köpek
  7. son dakika
  8. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katar açıkladı: Çözüm için şart!
    1. Katar açıkladı: Çözüm için şart!
    2. Kamyonette bırakılan yavru köpek..
    3. ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i..
    4. "Yıllardır İzmir’in vaktini çaldılar"
    5. Tuzla'da kimyasal koku paniği
    6. Tuzla’da kimyasal koku paniği
    7. YouTube'dan yeni karar! Hepsini..
    8. Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
    9. Hemzemin geçitte korkutan kaza
    10. Bazı TIR şoförleri Kapıkule'de kontak..
    11. Maltepe ayakta! 3 mahalleye haciz..
    12. İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler..
    13. Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en..
    14. Uyanınca bu manzarayla..
    15. Yürürlüğe girdi... Tüketici kredileri...
    16. Öldürüldükten bir hafta sonra..
    17. Şoför ve muavininin kafasına silah..
    18. Ankara'da panik: Herkes kendini sokağa..
    19. Beşiktaş’ta yol çöktü, 4 araç askıda..
    20. Başkent’te korkutan patlama
    21. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    22. Lima Grubu Venezuela'da askeri..
    23. Katar Dışişleri Bakanı'ndan Körfez..
    24. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    25. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    26. (Özel Haber) Muavin ve otobüs..
    27. Erman Toroğlu: İlk yarıda zavallı..
    28. Ahmet Çakar: Fenerbahçe çok büyük bir..
    29. Sadık Çiftpınar'dan maç sonu..
    30. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 5..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti