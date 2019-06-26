0553 313 94 23

Kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana’da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 22:58
Kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana’da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, Yüreğir ilçesi Girne Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet ile Murat A. yönetimindeki 01 HF 439 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 01 HF 439 plakalı kamyonet yan devrilirken 34 VR 9111 plakalı kamyonet ise köprünün demir bariyerlerinde asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Her iki kamyonette çıkarılan toplam 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada yol trafiğe tamamen kapanırken, kamyonetlerin çekilmesinin ardından tekrardan trafiğe açılacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 22:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
    1. Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk..
    2. Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan..
    3. Trump, Meksika-ABD sınırındaki mülteci..
    4. Mezuniyetinden bir gün önce ölen..
    5. Ünlü piyanist Fazıl Say, Antalya'da..
    6. Bafra’da kaza:4 yaralı
    7. Mesire alanında silahlı kavga: 3 yaralı
    8. Yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'ı..
    9. "Yaz Vakti" sergisi sanatseverlerle..
    10. Adana'da kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı
    11. "Usta" Kuzey Makedonya'da seyirciyle..
    12. Kamyonetlerin çarpıştığı kazada 3 kişi..
    13. Bu kez ağacı acımadan kırdılar
    14. İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'alkol'..
    15. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den..
    16. İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük 67..
    17. İl Jandarma Komutanı Bilgiç’ten Başkan..
    18. Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler
    19. Tokat’ta askerlerin erken terhis..
    20. Erzincan’da etlik piliç..
    21. Kendini asan yaşlı adamın cesedi 3 gün..
    22. Maduro'ya darbe girişimi!
    23. Bağımlılıkla Mücadele Kurulu..
    24. Otlukbeli’de köy toplantısı..
    25. Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay..
    26. Bursa’da korkutan fabrika yangını
    27. "Alman makamları failleri yargı..
    28. Perde uyuşturucu ile mücadele için..
    29. Gezi Parkı için ortalığı yakıp..
    30. Suudi Arabistan'da yabancıların..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler