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Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:22
Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ziya Gökalp Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi üzeri Hacılar Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 42 ACU 835 plakalı motosiklet ile Y.A. idaresindeki 42 YV 529 plakalı kamyonet Sanayi Kavşağında çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü C.A. ile motosiklette bulunan İ.T.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:22
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