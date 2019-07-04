Kamyonetle çarpışan minibüs 3 araca daha çarptı: 7 yaralı Samsun’da kamyonetle çarpışan minibüsün 3 araca daha çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun’da kamyonetle çarpışan minibüsün 3 araca daha çarptığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çarşamba-Ayvacık yolu üzerinde sabah 08.00 sıralarındameydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem E. yönetimindeki 55 TK 405 plakalı minibüs, yan yoldan Çarşamba-Ayvacık karayoluna çıkmak isteyen Halil İbrahim U. idaresindeki 55 HF 301 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen minibüs, 3 araca daha çarparak durabildi. Kaza sonucu minibüs içerisinde bulunan sürücü Adem E., Elmas D., Meryem Ç., Tuğba K., Havva K., Hacer U. ve Semiha Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerine Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.