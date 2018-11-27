THY- Noukşot
0553 313 94 23

Kamyonetin kasa kapağının çarpması sonucu ölen genç kız defnedildi

Ankara'da seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Kütük'ün tabutunun üzerine, mezuniyet cübbesi konuldu

27 Kasım 2018 Salı 14:11
Kamyonetin kasa kapağının çarpması sonucu ölen genç kız defnedildi

KONYA (AA) - Ankara'da kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün cenazesi, Konya'da toprağa verildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kütük'ün cenazesi, Ankara'daki otopsi işlemlerinden sonra Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Parsana Camisi'ne getirildi.

Burada Kütük'ün tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi konuldu. Baba Ali Rıza, anne Saadet Kütük ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Genç kızın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Kütük'ün yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı.

- Olay

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, dün yurtlar bölgesindeki A4 kapısından giriş yaptığı sırada üniversiteye ait olduğu iddia edilen seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:11
  1. cenaze
  2. İrem Kütük
  3. Konya
  4. Üniversite öğrencisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara para" gensorusu
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    2. Karlov cinayetine ilişkin yeni..
    3. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    4. Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    5. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    6. Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi:..
    7. "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına ilgi
    8. Fransa'daki gösterilerin bilançosu çok..
    9. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov..
    10. AK Parti'nin belediye başkan adayları..
    11. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    12. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    13. Son hali havadan görüntülendi! 2019'da..
    14. PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı
    15. Galatasaray Şampiyonlar Liginde..
    16. Sn. Gül’e takdimimdir
    17. "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka..
    18. Münbiçli aşiretlerden YPG/PKK'nın..
    19. Dinime dahleden bari Müselman olsa
    20. Arsene Wenger, dünya deviyle sahalara..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları