Kamyonetin kasa kapağının çarpması sonucu ölen genç kız defnedildi
Ankara'da seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Kütük'ün tabutunun üzerine, mezuniyet cübbesi konuldu27 Kasım 2018 Salı 14:11
KONYA (AA) - Ankara'da kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün cenazesi, Konya'da toprağa verildi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kütük'ün cenazesi, Ankara'daki otopsi işlemlerinden sonra Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Parsana Camisi'ne getirildi.
Burada Kütük'ün tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi konuldu. Baba Ali Rıza, anne Saadet Kütük ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Genç kızın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Kütük'ün yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı.
- Olay
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, dün yurtlar bölgesindeki A4 kapısından giriş yaptığı sırada üniversiteye ait olduğu iddia edilen seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
Kütük, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
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