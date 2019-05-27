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Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:09
Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi köprü çıkışında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki kadına sürücüsü öğrenilemeyen 06 UMK 90 plakalı kamyonet çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:09
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