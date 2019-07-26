Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 86 yaşındaki adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, dün 15.30 sıralarında Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı istikametine seyir halinde olan E.K.’nin kullandığı 06 AH 9814 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet D. (86)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yaşlı adama ilk müdahale yakınlardaki hastane personeli yaptı. Hastane personeli tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, tedavi altına alındı. Vücudunda kırık olduğu tespit edilen Mehmet D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.