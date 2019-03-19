Kamyonetin çarptığı yaşlı adam yaralandı Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Yelken Spor Kulübü önünde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç. idaresindeki 55 AND 06 plakalı kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Hüseyin Karaköse’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.