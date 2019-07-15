Bartın’da karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ulus ilçesi Ağaköy köyü mevki’inde meydana gelen kazada edinilen bilgiler göre, 37 AS 231 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan G.A (43), Ağaköy köyü mevki’ine geldiği sırada, camiden çıkıp evine gitmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen 84 yaşındaki Sadık Kalender’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan Kalender, ekiplerin olay yerinde yaptığı bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.