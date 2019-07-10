Kamyonetin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti Eskişehir’in Çifteler ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Çifteler ilçesinin Çadırlar Bölgesi olarak bilinen Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. A.T. (23) isimli şahsın idaresindeki plakasına ulaşılamayan kamyonet, M.Ç. (3) isimli küçük kıza çarptı. Kazanın ardından Çifteler Hastanesine kaldırılan M.Ç., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yandan küçük kıza çarpan A.T. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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