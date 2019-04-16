Kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet yasli kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Doğukan G. İdaresindeki 16 G 9302 plakalı kamyonet, komşudan çıkıp yaya olarak evine gitmek isteyen 63 yaşındaki Sebahat Şenturk’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile Sebahat Şentürk fırlayarak yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza yerine sevk ezilen 112 Acil Ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümün kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sebahat Şentürk hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Doğukan G. İse Jandarma Ekiplerince gözaltına alındı.