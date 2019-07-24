Kamyonetin çarptığı bisikletli kız çocuk yaralandı Karaman’da kamyonetin çarptığı bisikletli kız çocuğu yaralandı.

Karaman’da kamyonetin çarptığı bisikletli kız çocuğu yaralandı.

Kaza, Hacı Celal Mahallesi 620. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 70 BD 144 plakalı kamyonet, aniden önüne çıktığı ileri sürülen N.A. (13) isimli küçük kız çocuğunun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu yola savrularak başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu, Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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