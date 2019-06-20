Kamyonetin çarptığı araç garaja daldı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde viteslerinin karışması sonucu kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde viteslerinin karışması sonucu kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen araç bir apartmanın garajına daldı.

Kaza, Şehit Temizer Caddesi’ne bağlanan Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş yukarı seyreden bir firmaya ait kamyonetin vitesi karıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halinde bulunan eski Dolu Mahallesi Muhtarı Arif Üdücü’ye ait 59 LU 677 plakalı hafif ticari araca çarptı. Sürüklenen araç apartmanın garajına daldı.

Olayla ilgili konuşan hafif ticari araç ve apartmanın sahibi Arif Üdücü, "Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Arabam ve garaj kapısı zarar gördü. Hasarı karşılayacaklar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.