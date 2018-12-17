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Kamyonetin çarptığı anne ve oğlu yaralandı

Eyüpsultan'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna kamyonetin çarpma anı, güvenlik kameralarına yansıdı

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:07
Kamyonetin çarptığı anne ve oğlu yaralandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da bir kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna çarpması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Topçular Mahallesi Otakçılar Caddesi'nde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UA 6163 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile oğluna çarptı.

Çarpmanın ardından yola savrulan anne ile oğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpma anı yer alıyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:07
  1. kamyonet
  2. sağlık ekipleri
  3. Yaralama

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