Kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan 16 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Ömer Pehlivan’a yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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