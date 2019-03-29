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Kamyonetin altında kalan motosikletlinin feci ölümü

Gaziantep’te motosikleti ile parça almaya giden bobinaj ustası Hasan Özdemir, yolda kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

29 Mart 2019 Cuma 16:48
Kamyonetin altında kalan motosikletlinin feci ölümü

Gaziantep’te motosikleti ile parça almaya giden bobinaj ustası Hasan Özdemir, yolda kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bobinaj ustası Hasan Özdemir, gereken parça nedeniyle motosiklet ile iş yerinden ayrıldı. 4.Organize Bölgesi Lütfullah Bilgin Caddesi üzerinde seyir eden Hasan Özdemir, önünde seyreden Yakup D. idaresindeki 27 P 7599 plakalı kamyonet ile birlikte trafik ışıklarında durdu. Yeşil ışıkta hareket eden kamyonet sürücüsünün dikiz aynasından göremediği motosiklet kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Hasan Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Özdemir’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Hasan Özdemir’in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yarın Yeşilkent Mezarlığına toprağa verilecek.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:48
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