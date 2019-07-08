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Kamyonete kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (İHA) –Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:01
Kamyonete kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (İHA) –Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ahmet Özen idaresindeki 45 ZA 6885 plakalı kamyonete, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda kamyonet sürücüsü Ahmet Özen hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan Gökçe Özen (21) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gökçe Özen’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:01
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