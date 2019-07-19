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Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:55
Kamyonete arkadan çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara yolunda terminal girişinde meydana geldi. Bursa’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Neci H. idaresindeki 16 MM 257 plakalı kamyonetle aynı istikamette gelen Lütfü G’nin kullandığı 34 SP 0320 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yolun sağındaki kaldırama vurarak durabildi. Kazada kamyonet sürüsü ile eşi Raife H. yaralandı.


LPG’li kamyonette gaz kaçağı olmasından dolayı olay yerinde tedbir alan trafik ekipleri durumu itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler gaz kaçağına müdahale ederek kapattı. Hurdaya dönen otomobil ile kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:55
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