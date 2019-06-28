Kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete arkadan çarpan otomobil alev topuna döndü. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.



Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AB 078 plakalı kamyonet yavaşlayarak karşı şeride geçmek istedi. Arkadan aynı istikamete doğru yol alan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil hızla arkadan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet metrelerce takla atarken, arkadan çarpan araç ise alev topuna döndü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Kazada Mahsum A., Mehmet Emin A., KutbettinB. ile Ramazan Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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