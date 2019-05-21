Kamyonet takla attı: 2 yaralı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet takla attı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden bir kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası büyük hasar gören araçta, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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