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Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Aksaray’da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 20:45
Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Aksaray’da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Nejat A. (30) idaresindeki 42 BT 853 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet T. (48) yaralanırken, Nejat A. kamyonette sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, polis ekipleriyle birlikte sıkışan yaralıyı kamyonetin kabininden çıkardı. Yaralılar ambulanslara taşınırken, ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:45
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