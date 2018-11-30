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Kamyonet park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

30 Kasım 2018 Cuma 22:50
Kamyonet park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, kamyonetin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdal K. yönetimindeki 43 ST 793 plakalı kamyonet, Ahmet Derin Caddesi'nde park halindeki 3 araca vurduktan sonra yine park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetin ön sağ koltuğunda oturan Ferdi Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan, kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 22:50
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  4. trafik kazası

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