Kamyonet müstakil evin bahçesine girdi Adana’da virajı alamayan kamyonet, bir müstakil evin duvarını yıkarak bahçesine girdi.

Adana’da virajı alamayan kamyonet, bir müstakil evin duvarını yıkarak bahçesine girdi.

Kaza, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 12173 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D. kullandığı 01 MAR 02 plakalı kamyonetiyle virajı alamadı. Bunun üzerine C.D. bir müstakil evin duvarına çarparak bahçesine girdi. Ev sakinleri ise adeta bomba etkisi yapan ses üzerine dışarı çıktığında kaza ile karşılaştı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemeler sonrasında sürücüyü polis merkezine götürdü.

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