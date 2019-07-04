Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı Sinop’ta kamyonetin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sinop’ta kamyonetin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, SÜBİTAM mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. yönetimindeki57 DU 224 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol ayrımından çıkarken önüne aniden çıkan Hüseyin Y. idaresindeki 57 KH 951 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin Y. yaralandı. Yaralı 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerin aynı köyden olduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde tartışmalar yaşandı.

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