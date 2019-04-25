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Kamyonet kamyona çarptı, TEM kilitlendi: 1 ağır yaralı

TEM Otoyolu Yarımburgaz mevkiinde seyir halinde olan bir market zincirine ait kamyonet, seyir halindeki bir başka kamyona arkadan çarptı.

25 Nisan 2019 Perşembe 03:07
Kamyonet kamyona çarptı, TEM kilitlendi: 1 ağır yaralı

TEM Otoyolu Yarımburgaz mevkiinde seyir halinde olan bir market zincirine ait kamyonet, seyir halindeki bir başka kamyona arkadan çarptı. Otoyolun kilitlendiği kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 01.30 sularında TEM Otoyolu Başakşehir Yarımburgaz Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan Cumali Bingöl idaresindeki 34 DT 6842 plakalı market malzemeleri yüklü kamyonet, Mehmet Yücel’in kullandığı 33 FZ 334 plakalı kamyona arkadan çarptı. Bingöl, araç içindeki sıkışarak yaralanırken, Yücel ise kazayı yara almadan kurtardı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. trafik polis ekipleri, başka bir kazanın olmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri ise, kamyonet içinde sıkışan sürücü Bingöl’ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Bingöl’ü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolda trafik bir süre tamamen durdu, kuyruklar oluştu.


Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 03:07
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