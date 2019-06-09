Kamyonet kabinin üzerindeki çocukla ilerledi Adıyaman’da, kamyonet sürücüsü araç kabini üzerine oturan çocukla beraber kent merkezinde ilerledi.

Adıyaman’da, kamyonet sürücüsü araç kabini üzerine oturan çocukla beraber kent merkezinde ilerledi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde kamyonet kasasında kuru soğan satan bir sürücü, soğanları satması için kamyonet kabini üzerine 10-11 yaşlarında bulunan bir çocuğu oturtturdu. Kent merkezinde onca trafiğe rağmen kabin üzerindeki çocukla ilerleyen sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Bir süre yoğun trafik arasında ilerleyen kamyonet sürücüsü vatandaşların uyarıları sonrasında küçük çocuğu kabininden kamyonet kasasına indirdi. Yapılan uyarılar sonrası çocuk kamyonet kasasında kaldığı yerden yoluna devam etti.

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