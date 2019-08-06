Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Elazığ’da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Elazığ’da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Baskil karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 23 ET 39 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 23 T 0347 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.