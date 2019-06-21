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Kamyonet ile elektrikli motorbisiklet çarpıştı; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile elektrikli motorbisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

21 Haziran 2019 Cuma 16:28
Kamyonet ile elektrikli motorbisiklet çarpıştı; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile elektrikli motorbisiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Yeni Mahalle Bedri Rahmi ve Arıklar Caddesi kavşağında meydana gelen kazada; Uğur A. idaresindeki 46 HJ 109 plakalı kamyonet ile Süleyman Ş. idaresindeki elektrikli motorbisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorbisiklet sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Çeşminaz Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:28
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