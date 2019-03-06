Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçarken, 2 kişi de yaralandı.

Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçarken, 2 kişi de yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta ise maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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