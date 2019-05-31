Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde kamyonetin dereye uçması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hale Kutluata yönetimindeki 08 GA 572 plakalı kamyonet, ilçenin Yaylacılar köyü girişinde yoldan çıkarak dereye uçtu. Kamyonetteki Saadet Kutluata olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile kamyonetin kasasında bulunan Naciye ve Nuri Kutluata 112 Acil Sağlık ekiplerince Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezi'ne kaldırıldı.

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