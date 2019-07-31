Kamyondan akü çalan hırsız yakalandı Samsun’da park halindeki kamyonun aküsünü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Samsun’da park halindeki kamyonun aküsünü çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonun aküsü çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri aküyü çaldığı iddia edilen M.A.’yı (30) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan M.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.