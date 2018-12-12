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Kamyonculardan Fatih Portakal'a suç duyurusu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan kamyoncular kooperatifi, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:46
Kamyonculardan Fatih Portakal'a suç duyurusu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kamyoncular, televizyon kanalındaki haber bülteninde söylediği sözler nedeniyle Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçe adliyesine gelen Pamukova Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Şaban Özzaim ve kooperatif üyesi kamyoncular, Cumhuriyet Savcılığına, FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında, 'vatandaşı kışkırtma, iç kargaşa çıkarma, kin ve nefrete sevk' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Kendisinden şikayetçiyiz"

Başkan Şaban Özzaim, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu ülke hepimizin. Televizyon kanalından vatandaşları kışkırtacak haber yapmasınlar. Fransa'da her yer yakılıp yıkıldı. Fatih Portakal da mı ülkemizde her tarafın yakılıp yıkılmasını istiyor? Biz de kamyoncu esnafı olarak bu devlete vergi ödüyoruz, en zor şartlarda çalışıyoruz. Zorluğu çeken bizler rahatsız olmazken, rahat olan kişiler ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. Böyle bir açıklamayı kabul etmiyoruz, kendisinden şikayetçiyiz" dedi.

Pamukovalı kamyoncular suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde Türk bayrağı açıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak dağıldı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:46
  1. Sakarya
  2. Fatih Portakal
  3. suç duyurusu

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