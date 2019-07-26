Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli Çevreli köyü yeni yerleşim inşasında çalışan Ahmet Boy (38) yönetimindeki damperli kamyon, hafriyat boşalttığı sırada yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Boy’un Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.