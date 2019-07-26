Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.26 Temmuz 2019 Cuma 13:12
Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yusufeli Çevreli köyü yeni yerleşim inşasında çalışan Ahmet Boy (38) yönetimindeki damperli kamyon, hafriyat boşalttığı sırada yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Boy’un Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
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