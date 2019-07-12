Kamyon tekerleği çarpan çocuğun sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

Arnavutköy’de kamyon tekerleğinin çarpması sonucu yaralanan Doğukan Ağım’ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir” denildi.

Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda 10 Haziran günü kamyon tekerleğinin çarpması sonucu yaralanan 5,5 yaşındaki Doğukan Ağım, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede yapılan tetkik ve tedaviye yönelik müdahalelerden sonra, yaralı Doğukan Ağım, çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için ameliyata alınmıştı. Tedavisi süren Ağım’ın sağlık durumuyla ilgili Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yazılı açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, “Medyada 11.07.2019 tarihinde ‘tekerleğin çarpması sonucu yaralanan’ Doğukan Ağım isimli çocuk hastanın sağlık durumuyla ilgili Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Yaralanan Doğukan Ağım, 10.07.2019 tarihinde saat 14.00 sıralarında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline getirilmiş olup, hastanemiz tarafından gerekli tetkik ve tedaviye yönelik müdahaleler yapıldıktan sonra çarpmaya bağlı beyinde oluşan hasar için acil ameliyata alınmıştır. Hastamızın başarılı geçen ameliyatı sonrası genel durumu iyiye gitmekte olup, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir” denildi.