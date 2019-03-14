Kamyon kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi Kayseri’de dün meydana gelen ve kamyonun neden olduğu kazada hayatını kaybeden sürücü Celalettin Çetiner toprağa verildi.

Kayseri’de dün meydana gelen ve kamyonun neden olduğu kazada hayatını kaybeden sürücü Celalettin Çetiner toprağa verildi.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi’nde meydana gelen olayda, fireni patlayan kamyon park halindeki araçlara çarptıktan sonra 4 katlı binaya çarparak yan yatmıştı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Celalettin Çetiner ve Şener Korkmaz hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Celalettin Çetiner, Hunat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Salur Mahallesinde toprağa verildi.

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