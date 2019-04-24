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Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün aynı suçtan daha önce de yakalandığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, birinin ise arandığı belirlendi

24 Nisan 2019 Çarşamba 20:45
Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında Cimşit S'nin kullandığı 65 AAH 568 plakalı kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında 92'si Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla İran'dan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin, kaçak geçişini organize ettikleri iddiasıyla kaçmaya çalışan kamyon sürücüsü ile araçtaki Nezir K, Ferman G. ile Taner B. gözaltına alındı.

- Aynı suçtan tekrar yakalandılar

Zanlılardan Ferman G, Taner B. ve Cimşit S'nin daha önce aynı suçtan yakalandıkları, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları, Nezir K'nin ise bu suçtan arandığı tespit edildi.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Afganistan uyruklu Rahim Rengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gündür kamyon kasasında yollarda olduklarını, kendilerini İstanbul'a götürmeleri karşılığında kişi başına 400 liraya anlaştıklarını söyledi.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 20:45
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